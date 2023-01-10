«Потерь нет». В России отказались публиковать списки уничтоженных в Макеевке

10 января, 01:25
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Руины ПТУ в Макеевке, где уничтожили российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руины ПТУ в Макеевке, где уничтожили российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что Россия не будет публиковать списки российских военных, уничтоженных в Макеевке.

Об этом сообщает The Insider.

Он объяснил отказ "защитой персональных данных" и тем, что "иностранные спецслужбы могут воспользоваться списками для провокаций против родственников".

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"Списки никакие публиковаться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах приходит персонально членам семей военнослужащего – либо при обращении, либо, по ряду военнослужащих, производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", – заявил Вдовин.

https://www.youtube.com/watch?v=cNjqouWO0Zo
Инфографика: NV

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

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Российский террорист Игорь Гиркин заявил о уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара. Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных и отметили, что причиной стало якобы массовое использование мобильных телефонов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что такая версия РФ — смешная. По его словам, оккупанты не смогли втайне разместить свой личный состав.

https://www.youtube.com/watch?v=lOXi6CHHSnY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Макеевка Война в Украине Война России против Украины

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