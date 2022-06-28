Оккупанты определились с датой псевдореферендума в Донецкой области — советник мэра Мариуполя 28 июня, 20:53 Дома в Мариуполе, разрушенные российскими обстрелами, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты назначили псевдореферендум о незаконной аннексии Донецкой области на 11 сентября 2022 года, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале во вторник, 28 июня.

По информации Андрющенко, так называемые «администрации» на временно захваченных украинских территориях получили указания подготовить место и «комиссии по проведению». Оккупанты планируют псевдореферендум под «празднование освобождения Донбасса» — захвата украинских территорий, уничтожения городов, создания гуманитарной катастрофы и убийства мирных жителей.

Видео дня

22 июня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что защитники Украины контролируют около 45% территорий Донецкой области.

Ранее Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщал, что россияне 11 сентября планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

Наши артиллеристы уничтожают склады, штабы и офицеров России – Денис Попович https://www.youtube.com/embed/q6C2R-BOEVI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.