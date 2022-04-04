Войска РФ наращивают силы для наступления на востоке Украины — Генштаб

4 апреля, 14:00
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РФ наращивает силы для наступления на востоке Украины (Фото:Операция Объединенных сил)

РФ наращивает силы для наступления на востоке Украины (Фото:Операция Объединенных сил)

Российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

«Командование противника с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления», — говорится в сообщении.

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Оккупационные войска также проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины.

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Продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений РФ для участия в боевых действиях на территории Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Война России против Украины

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