Войска РФ наращивают силы для наступления на востоке Украины — Генштаб
РФ наращивает силы для наступления на востоке Украины (Фото:Операция Объединенных сил)
Российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге.
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Об этом сообщает Генштаб.
«Командование противника с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления», — говорится в сообщении.
Оккупационные войска также проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины.
Продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений РФ для участия в боевых действиях на территории Украины.
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