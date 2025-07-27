РФ увеличивает производство ракет и дронов и готовится к масштабным ударам по Украине — ISW

27 июля, 08:09
В ISW заявили о критической важности помощи Запада в укреплении ПВО

В ISW заявили о критической важности помощи Запада в укреплении ПВО (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Увеличение производства ракет и беспилотников в России, вероятно, позволит стране-агрессору продолжать наносить все более существенные удары по Украине осенью 2025 года, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

В отчете сказано, что в последнее время российские военные используют большую концентрацию ракет, а различные сообщения указывают на то, что оборонная промышленность страны-агрессора увеличивает мощности производства ракет и беспилотников.

ISW ранее оценил, что российские силы могут быть в состоянии запустить по Украине до 2000 беспилотников за одну ночь к ноябрю 2025 года, если нынешняя модель ночного использования дронов сохранится.

Аналитики подчеркнули, что ситуация указывает на критическую важность помощи Запада в укреплении ПВО Украины, особенно с помощью американских систем Patriot, которые могут эффективно противостоять российским баллистическим ракетам.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах России запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все». Речь идет о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но требуется соответствующее финансирование.

