Россияне ищут слабые места в обороне в Сумской и Харьковской областей (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские войска усилили активность вдоль линии границы в зоне ответственности Объединенных сил, пытаясь найти слабые места в обороне и увеличивая удары авиацией.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телеэфире Єдині новини.

«В первую очередь у нас активным остается Лиманское направление, довольно активное Купянское, Волчанск и его окрестности… Россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине, есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы — как в Сумской области в нашей зоне ответственности, так и в Харьковской области», — отметил Трегубов.

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Он также добавил, что враг осуществляет попытки прорыва на направлениях, которые ранее не были столь активными, например, район Дегтярного к северу от Харькова.

Трегубов подчеркнул, что россияне поддерживают постоянное давление на украинские позиции, активно применяя разнообразные дистанционные средства.

«Харьков, по которому прилетает достаточно системно, но и активно бросают, например, на приграничные населенные пункты и в районы расположения КАБы… где-то на каждом направлении по десятку прилетает», — отметил Трегубов.

15 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска активизировались в приграничной зоне возле села Комаровка на Сумщине, пытаясь закрепиться в этом регионе.

Аналитики отмечали, что РФ также активно проверяет возможности для расширения зоны контроля, как это произошло в Комаровке и Грабовском, где оккупанты смогли закрепиться.

11 января в Госпогранслужбе сообщили, что российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.

4 января начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.