Оккупанты ударили по гражданским буксирам, погибли два человека — ОК Юг 31 октября, 19:31 Спикер ОК Юг Владислав Назаров (Фото:скриншот видео / Оперативне командування Південь / Facebook)

Российские оккупанты на Очаковском направлении нанесли удары по двум портовым гражданским буксирам, которые использовались для транспортировки баржи с агропродукцией. В результате погибли два человека, один был ранен, один считается пропавшим без вести.

В Оперативном командовании Юг в понедельник, 31 октября, сообщили, что страна-террорист продолжает обстреливать портовую инфраструктуру на Очаковском направлении.



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«В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного неизвестна», — сказано в сообщении.

По данным ОК Юг, Россия удерживает в Черном море восемь кораблей и катеров, в том числе два надводных носителя крылатых ракет. Корабельная группировка россиян прячется за мысом Тарханкут.

В командовании также рассказали, что на прошлой неделе защитники Украины уничтожили в районе Антоновского моста две баржи, с помощью которых оккупанты готовились к эвакуации военной техники и личного состава с правого берега в Херсонской области.

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы в районе базирования российских кораблей. Россия заявила об «атаке беспилотников», в которой обвинила Украину и Британию. После этого страна-агрессор под предлогом «атаки на корабли, охранявших зерновой коридор», заявила о выходе из зернового соглашения.

По данным волонтерской группы GeoConfirmed, были повреждены по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман Адмирал Макаров.