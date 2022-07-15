Россия нанесла удары по Днепру из Каспийского моря. Четыре ракеты Х-101 уничтожили силы ПВО 15 июля, 23:38 Украинские силы ПВО сбили четыре российских ракеты, которые летели со скоростью 720 км/час (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Российские оккупанты около 22:00 в пятницу, 15 июля, нанесли удары по Днепру ракетами Х-101, которые были выпущены бомбардировщиками Ту-95 МС из северной части Каспийского моря.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram, четыре ракеты сбили силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Восток.

Инфографика: НВ

В Воздушных Силах отметили, что Х-101 — один из самых технологичных ракет на вооружении страны-террориста России. Боевая часть ракеты содержит более 400 килограммов взрывчатки, дальность полета — 5500 км, а ее скорость — 720 км/час.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что всего оккупанты выпустили по Днепру и области шесть ракет, четыре из которых сбила ПВО.

В результате ракетных ударов РФ по Днепру, предварительно, погибли три человека, еще 15 ранены. Ракеты попали в промышленное предприятие и на оживленную улицу рядом с ним. Масштабы разрушений устанавливают.

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