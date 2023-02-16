«Изменение тактики». Россия нанесла ночью массированный удар по Украине, выпустив 36 крылатых ракет — что известно о новой атаке 16 февраля, 10:11 Последствия ракетной атаки России на Павлоград в ночь на 16 февраля (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине в ночь на четверг, 16 февраля, атаковав несколько областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

NV собрал все, что известно о новой атаке оккупантов.

Около 3-х ночи воздушная тревога распространилась по всей территории Украины. В Кременчуге в Полтавской области две ракеты попали в объект критической инфраструктуры. В регионе была замечена группа вражеских беспилотников, рассказал глава ОВА Дмитрий Лунин. По предварительной информации, пострадавших нет. Также об атаке на объект инфраструктуры во Львовской области сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Последствия атаки РФ на Полтавскую область / Фото: Дмитрий Лунин/Telegram

«Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии во Львовской области. Был пожар, его оперативно потушили», — уточнил он с утра.

Россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской области. Утром глава ОВА Андрей Райкович сообщил об атаке на объект инфраструктуры в Кропивницком районе, туда отправили оперативные службы.

В 3 часа ночи оккупанты нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Погибла 79-летняя женщина, пострадали, предварительно, семь человек. Двух раненых госпитализировали — 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Там начался пожар, который позже потушили. Разрушены семь частных домов, еще 30 — повреждены. Последствия атаки уточняют.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Смена тактики

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время ракетной атаки россияне немного изменили тактику: они проводят активную разведку и применяют фальш-цели.

До этого, в том числе и накануне, 15 февраля, россияне запускали в небо Украины воздушные шары с отражателями. В Воздушных силах объясняют, что их цель — отвлечь ПВО и разведка.



«Это свидетельствует о том, что они готовятся и не спят. Они понимают, как говорил классик, что это „последняя гастроль“. Им нужно любым способом попытаться изменить ту ситуацию, которая сегодня на фронте. И они начинают применять другие способы», — прокомментировал массированный ночной удар секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 16 из 36 выпущенных Россией крылатых ракет:

12 воздушного базирования Х-101/555;

12 противокорабельных воздушного базирования Х-22;



восемь Калибров морского базирования;

три управляемых авиационных Х-59/31;

одну противокорабельную Оникс.

Для пусков оккупанты использовали самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря, а также самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря.