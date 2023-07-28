Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре
Ракета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Россия нанесла удар по жилой многоэтажке в Днепре, сообщил народный депутат Украины Александр Бакумов.
«Днепр. Государство — террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке», — пишет он в Telegram.
Он сообщил, что оперативно-спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.
«Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики — военные преступники. И они будут наказаны», — пишет он.
Ранее во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил предупреждало об активности потенциального носителя ракет Кинжал. По данным СМИ, взрывы были слышны в Днепре и Запорожье.
Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально прокомментировал взрыв в городе. «П@дары», пишет он. Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак призвал днепрян сохранять информационную тишину и оставаться в укрытиях.