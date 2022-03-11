Авиаудар по аэродрому Луцка: Россия запустила четыре крылатые ракеты с Черного моря
Россия нанесла авиаудар по Луцку с Черного моря (Фото:volynnews.com)
По оценке военных, Россия нанесла авиаудар по аэродрому Луцка крылатыми ракетами с Черного моря.
Об этом сообщает глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
Отмечается, что были выпущены четыре крылатые ракеты.
По оценкам командования, возможно, они были выпущены с бомбардировщика армии РФ из района Черного моря.
Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.
Жертвами авиаудара стали четыре человека, еще шесть пострадали.
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