Авиаудар по аэродрому Луцка: Россия запустила четыре крылатые ракеты с Черного моря 11 марта, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла авиаудар по Луцку с Черного моря (Фото:volynnews.com)

По оценке военных, Россия нанесла авиаудар по аэродрому Луцка крылатыми ракетами с Черного моря.

Об этом сообщает глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Отмечается, что были выпущены четыре крылатые ракеты.

По оценкам командования, возможно, они были выпущены с бомбардировщика армии РФ из района Черного моря.

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Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.

Жертвами авиаудара стали четыре человека, еще шесть пострадали.

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