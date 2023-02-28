Попали в парк отдыха. Оккупанты нанесли удар по Купянску — есть погибший
Разрушенный от российских обстрелов дом в Купянске (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Во вторник, 28 февраля, утром российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате обстрела погиб 63-летний мужчина, разрушены жилые дома.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также русские снаряды прилетели в городской парк отдыха и повредили здание детского сада.
«Российские оккупанты продолжают сознательно избивать по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины. Опасность повторных обстрелов остается высокой. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы тревоги», — подчеркнул Синегубов.
27 февраля в результате обстрела РФ села Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области повреждены восемь жилых домов и хозяйственные сооружения.
В селе Волохов Яр Чугуевского района области на российской противопехотной мине Лепесток взорвался 60-летний мужчина. Он получил осколочные ранения.