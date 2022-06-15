Сработала ПВО. Российские войска нанесли три ракетных удара по Николаевской области — ОВА

15 июня, 12:12
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Последствия вражеского удара (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Последствия вражеского удара (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Ночью в среду, 15 июня, российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.

Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

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По предварительной информации, сработала ПВО, в результате обстрелов жертв и разрушений объектов нет.

Видео дня
https://www.facebook.com/mykoda/posts/392556062906213

Кроме того, ночью и утром, 15 июня, были обстрелы в селе Котлярово Шевченковской общины. В результате утреннего обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и гаража.

https://www.youtube.com/watch?v=vRWdBez46bY&t=15s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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