Сработала ПВО. Российские войска нанесли три ракетных удара по Николаевской области — ОВА
Последствия вражеского удара (Фото:REUTERS/Edgar Su)
Ночью в среду, 15 июня, российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.
Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
По предварительной информации, сработала ПВО, в результате обстрелов жертв и разрушений объектов нет.
Кроме того, ночью и утром, 15 июня, были обстрелы в селе Котлярово Шевченковской общины. В результате утреннего обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и гаража.
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