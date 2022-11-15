«Террористический реванш». Россия нанесла самый массированный обстрел энергосистемы Украины с 24 февраля — министр

15 ноября, 19:13
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Последствия обстрела Киева, 15 ноября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия обстрела Киева, 15 ноября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии.

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«Введены аварийные отключения. После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы. Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ», — написал Галущенко.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02bdXpHH1KmfF8AoUnSUeYrgp7vTLZMyW56sfPtszagqXcPUXaMxQTREYHawK7HbJXl

Ранее спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия за 15 ноября выпустила по Украине уже около 100 ракет.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

https://www.youtube.com/watch?v=Xb8hn4q-bg0
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Энергетика Энергосистема Война России против Украины

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