«Враг продолжает терроризировать». Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области, ранены двое коммунальщиков
Дом после одного из обстрелов (Фото:t.me/starukhofficial)
В четверг, 15 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Орехову Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
«Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные общины», — написал он.
По его словам, в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены двое работников местного КП Водоканал, один в тяжелом состоянии.
«Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Желаем им скорейшего выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается», — заявил он.
Генштаб сообщал, что для пополнения своих огромных потерь российские оккупанты планируют провести мобилизацию на захваченной части Запорожской области.