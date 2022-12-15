«Враг продолжает терроризировать». Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области, ранены двое коммунальщиков 15 декабря, 16:49 Дом после одного из обстрелов (Фото:t.me/starukhofficial)

В четверг, 15 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Орехову Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные общины», — написал он.

По его словам, в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены двое работников местного КП Водоканал, один в тяжелом состоянии.

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«Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Желаем им скорейшего выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается», — заявил он.

Генштаб сообщал, что для пополнения своих огромных потерь российские оккупанты планируют провести мобилизацию на захваченной части Запорожской области.