Россия нанесла ракетный удар по Закарпатью, поврежден инфраструктурный объект — ОВА

3 мая, 22:09
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Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Оккупанты запустили ракеты по Закарпатью, поврежден инфраструктурный объект, сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА в Telegram.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Обновлено 22:47. Российская ракета попала в железнодорожную подстанцию у вокзала в Воловце, сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.

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«Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют» — говорится в сообщении.

«На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах», — сообщил глава ОВА Виктор Мыкита.

Ракета попала в инфраструктурный объект в горном районе Закарпатья, уточняет пресс-служба.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал, что удар был нанесен по энергетической инфраструктуре железной дороге.

«Первый удар по Закарпатью с начал войны был также нанесен по энергетической инфраструктуре железной дороге. План русских ублюдков понятен. Они хотят попытаться остановить переброску тяжелого вооружения — артиллерии, танков, бронемашин, снарядов», — написал он в Telegram.

СМИ сообщают, что в результате ракетного удара в регионе пропал свет.

В Украине вечером 3 мая сообщается о взрывах во Львове, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях. Во Львове повреждены три электроподстанции, две насосных станции обесточены.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Закарпатье Война в Украине Ракетный удар

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