Попали в гимназию. Ночью войска РФ ударили ракетами по пригороду Запорожья
Последствия вражеского удара (Фото:t.me/starukhofficial)
Ночью, в субботу, 24 декабря российские войска ударили ракетами по пригороду Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
По его словам, несколько ракет попали в гимназию в Степенской общине.
Также пострадали дома рядом. Обошлось без жертв и пострадавших.
«Российские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь», — написал он.
15 декабря российские оккупанты выпустили по Запорожью и району 21 ракету.