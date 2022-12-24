Попали в гимназию. Ночью войска РФ ударили ракетами по пригороду Запорожья

24 декабря, 09:15
Поделиться:
Последствия вражеского удара (Фото:t.me/starukhofficial)

Последствия вражеского удара (Фото:t.me/starukhofficial)

Ночью, в субботу, 24 декабря российские войска ударили ракетами по пригороду Запорожья.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, несколько ракет попали в гимназию в Степенской общине.

Читайте также:
«Крым нас ждет еще в этом году». Свитан спрогнозировал, что ВСУ будут делать на южном фронте в ближайшую неделю

Также пострадали дома рядом. Обошлось без жертв и пострадавших.

Видео дня

«Российские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь», — написал он.

15 декабря российские оккупанты выпустили по Запорожью и району 21 ракету.

https://www.youtube.com/watch?v=zZNdooMSukg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожье Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X