Попали в гимназию. Ночью войска РФ ударили ракетами по пригороду Запорожья 24 декабря, 09:15 Последствия вражеского удара (Фото:t.me/starukhofficial)

Ночью, в субботу, 24 декабря российские войска ударили ракетами по пригороду Запорожья.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, несколько ракет попали в гимназию в Степенской общине.

Также пострадали дома рядом. Обошлось без жертв и пострадавших.

Видео дня

«Российские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь», — написал он.

15 декабря российские оккупанты выпустили по Запорожью и району 21 ракету.