Россия нанесла ракетный удар по Одесской области

17 ноября, 09:17
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Власти призвали украинцев находиться в укрытиях до отмены тревоги (Фото:Воздушное командование Восток)

Власти призвали украинцев находиться в укрытиях до отмены тревоги (Фото:Воздушное командование Восток)

В четверг, 17 ноября, российские войска нанесли новый ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одесской области.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Максим Марченко.

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По его словам, на данное время существует угроза массированной ракетной атаки по всей территории Украины.

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«Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!» — написал Марченко.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

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По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесская область Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины

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