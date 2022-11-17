Россия нанесла ракетный удар по Одесской области 17 ноября, 09:17 Власти призвали украинцев находиться в укрытиях до отмены тревоги (Фото:Воздушное командование Восток)

В четверг, 17 ноября, российские войска нанесли новый ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одесской области.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Максим Марченко.

По его словам, на данное время существует угроза массированной ракетной атаки по всей территории Украины.

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«Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!» — написал Марченко.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

