Россия нанесла ракетный удар по Курахово в Донецкой области, есть разрушения и раненый 13 ноября, 17:38 Последствия атаки оккупантов (Фото:Павел Кириленко / Донецкая ОВА via Telegram)

Российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области. В результате атаки пострадал один человек.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



«Ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще два жилых дома по соседству и админздание», — написал он.

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Глава ОВА отметил, что вся территория Донецкой области простреливается оккупантами. Поэтому он призывает жителей эвакуироваться.