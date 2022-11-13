Россия нанесла ракетный удар по Курахово в Донецкой области, есть разрушения и раненый

13 ноября, 17:38
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Последствия атаки оккупантов (Фото:Павел Кириленко / Донецкая ОВА via Telegram)

Последствия атаки оккупантов (Фото:Павел Кириленко / Донецкая ОВА via Telegram)

Российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще два жилых дома по соседству и админздание», — написал он.

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Глава ОВА отметил, что вся территория Донецкой области простреливается оккупантами. Поэтому он призывает жителей эвакуироваться.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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