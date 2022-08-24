Оккупанты обстреляли Хмельницкую область 24 августа, 17:44 Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

В среду, 24 августа, российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

До официального сообщения об обстреле, местные Telegram-каналы публиковали информацию о том, что люди слышали взрывы в Хмельницкой области.

Видео дня

Детали случившегося Гамалий пообещал вскоре сообщить.

24 августа в Винницкой и Черниговской областях противовоздушная оборона уничтожила российские воздушные объекты.

Последний раз оккупанты наносили ракетные удары по Хмельницкой области 24 июля. Тогда силы противовоздушной обороны Украины сбили все четыре крылатые ракеты Калибр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.