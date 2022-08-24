Оккупанты обстреляли Хмельницкую область

24 августа, 17:44
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Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

В среду, 24 августа, российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

До официального сообщения об обстреле, местные Telegram-каналы публиковали информацию о том, что люди слышали взрывы в Хмельницкой области.

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Детали случившегося Гамалий пообещал вскоре сообщить.

24 августа в Винницкой и Черниговской областях противовоздушная оборона уничтожила российские воздушные объекты.

Последний раз оккупанты наносили ракетные удары по Хмельницкой области 24 июля. Тогда силы противовоздушной обороны Украины сбили все четыре крылатые ракеты Калибр.

https://www.youtube.com/watch?v=mdwiWlFNk14
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Хмельницкая область Война России против Украины Ракетный удар

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