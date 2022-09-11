Россия нанесла ракетные удары по Украине из дальних бомбардировщиков — Воздушные силы

11 сентября, 13:51
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 (Фото:Минобороны РФ)

Российские бомбардировщики Ту-22М3 (Фото:Минобороны РФ)

Оккупанты в воскресенье, 11 сентября, нанесли ракетный удар по Украине с дальней авиации, данные уточняются.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства», — сообщил Игнат. 

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По словам спикера воздушных сил, есть некоторая информация, что там раздались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это произошло буквально минуты назад.

«Еще раз напоминаем всем, что угроза (ракетных ударов, – ред.) никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю – это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками», — добавил Игнат.

По его словам, у Украины пока нет средств, чтобы достать дальние российские бомбардировщики, однако он убежден, что они будут.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Бомбардировщики Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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