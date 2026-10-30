Россияне нанесли повторный удар по предприятию в Кременчугском районе
Россия атаковала предприятие в Полтавской области (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)
Утром в пятницу, 30 октября, российские оккупационные войска повторно атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
По его словам, предварительно, пострадавших нет.
Информация о последствиях уточняется.
В ночь на 30 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников и баллистического вооружения. Россия нанесла массированный удар баллистикой по Кременчугу.
Полтавская ОВА сообщала об ударе по промышленному предприятию в Кременчугском районе.