Россияне нанесли повторный удар по предприятию в Кременчугском районе

Утром в пятницу, 30 октября, российские оккупационные войска повторно атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, предварительно, пострадавших нет.

Информация о последствиях уточняется.

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В ночь на 30 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников и баллистического вооружения. Россия нанесла массированный удар баллистикой по Кременчугу.

Полтавская ОВА сообщала об ударе по промышленному предприятию в Кременчугском районе.