Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар — ОВА

29 июня, 18:30
Обстрел Одесской области, 29 июня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Обстрел Одесской области, 29 июня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Вечером среды, 29 июня, Россия выпустила по Одесской области две ракеты.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что на данный момент о последствиях обстрела информации нет.

«Очередная ракетная атака. Еще два крылатых „подарка“ от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности — позже», — написал он.

Видео дня

С начала суток РФ выпустила по Одесской области уже пять ракет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Война России против Украины

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