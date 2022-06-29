Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар — ОВА 29 июня, 18:30 Обстрел Одесской области, 29 июня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Вечером среды, 29 июня, Россия выпустила по Одесской области две ракеты.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что на данный момент о последствиях обстрела информации нет.

«Очередная ракетная атака. Еще два крылатых „подарка“ от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности — позже», — написал он.

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С начала суток РФ выпустила по Одесской области уже пять ракет.

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