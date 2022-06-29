Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар — ОВА
Обстрел Одесской области, 29 июня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)
Вечером среды, 29 июня, Россия выпустила по Одесской области две ракеты.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он подчеркнул, что на данный момент о последствиях обстрела информации нет.
«Очередная ракетная атака. Еще два крылатых „подарка“ от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности — позже», — написал он.
С начала суток РФ выпустила по Одесской области уже пять ракет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.