«Попытка лишить нас света и тепла». Россия массированно обстреляла одну из украинских ТЭС

Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Страна-агрессор Россия в четверг, 24 июля, осуществила массированный обстрел одной из тепловых электростанций Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Там отметили, что атакованная ТЭС не имеет никакого отношения к военным объектам.

«Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла», — говорится в сообщении.

Реклама

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий российского обстрела, добавили в Минэнерго.

В ночь на 24 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ракет и беспилотников. В Черкассах и Одессе прогремели взрывы.

В результате ракетного удара в Черкассах пострадали семь человек, вспыхнули несколько пожаров.

Россия массированно атаковала дронами исторический центр Одессы, повреждены Приморский бульвар, рынок Привоз, гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО.