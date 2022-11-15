Россия нанесла 85 ракетных ударов по Украине, еще летят около 20 ракет — Зеленский

15 ноября, 17:53
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Россия выпустила 85 ракет по территории Украины, большинство из которых были направленны на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

«85 ракетных ударов выпущено по Украине по нашим городам, большинство из которых по критической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг, он своего не добьется», — сказал президент.

Видео дня

Он отметил, что 20 ракетных ударов еще могут быть нанесены. Зеленский призвал украинцев продолжать оставаться в укрытиях.

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Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Страна-агрессор выпустила по Украине уже около 100 ракет, предварительно, типа Х-101 и Х-555.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Владимир Зеленский Ракетный удар

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