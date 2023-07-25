Россия заранее спланировала срыв зерновой сделки — ГУР перехватило секретный доклад для Кремля 25 июля, 09:50 Последствия российской атаки на Одессу в ночь на 21 июля (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Главной задачей участия России в зерновой инициативе было максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозили в рамках соглашения. Об этом говорится в секретном докладе для кремлевской верхушки, перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Об этом ГУР сообщило во вторник, 25 июля, опубликовав фрагменты презентации для российского руководства.

В общем текст документа под названием О работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации инициативы посвящен технологиям, которые использовали, чтобы помешать работе зернового коридора, рассказали в ГУР. В конечном итоге они привели к окончательному разрыву договоренностей.

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Разведка приводит цитату из доклада, в которой сказано, что «качественная проверка судов была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов». Россияне подытоживают, что «по результатам проведенных инспекций было ограничено участие в инициативе для 46 судов и ограничено в движении 303 судна на общий срок 342 суток».

Мероприятия по срыву зерновой сделки разбили на несколько этапов.

Первый . Диктатор Владимир Путин приостановил участие РФ в инициативе с 29 октября до 3 ноября 2022 года.

. Диктатор Владимир Путин приостановил участие РФ в инициативе с 29 октября до 3 ноября 2022 года. Второй ( 19 ноября — 18 марта 2023-го) . Россияне приняли меры для ограничения допуска судов в порт Южный, уменьшения количества инспекционных команд ( не более двух), остановки регистрации зерновозов.

. Россияне приняли меры для ограничения допуска судов в порт Южный, уменьшения количества инспекционных команд не более двух), остановки регистрации зерновозов. Третий ( 18 марта — 17 июля). РФ вышла из соглашения « до принятия решения о продолжении участия российской стороны в инициативе». На него пришлось « наименьшее количество продовольствия, которое экспортировали из украинских портов, 7,8 млн тонн».

Фото: ГУР

«Эти меры позволили россиянам „эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов“», — заявили в ГУР.

Отдельное внимание авторы документа уделили срыву поставок зерна в рамках Всемирной продовольственной программы и отметили, что накопили «архив знаний», который позволит и в дальнейшем успешно срывать зерновую инициативу.

«Документ свидетельствует, что все действия по срыву зерновой сделки — часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации», — подытожили в разведке.



Фото: ГУР

Фото: ГУР

17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.