Россия заранее спланировала срыв зерновой сделки — ГУР перехватило секретный доклад для Кремля
Последствия российской атаки на Одессу в ночь на 21 июля (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Главной задачей участия России в зерновой инициативе было максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозили в рамках соглашения. Об этом говорится в секретном докладе для кремлевской верхушки, перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Об этом ГУР сообщило во вторник, 25 июля, опубликовав фрагменты презентации для российского руководства.
В общем текст документа под названием О работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации инициативы посвящен технологиям, которые использовали, чтобы помешать работе зернового коридора, рассказали в ГУР. В конечном итоге они привели к окончательному разрыву договоренностей.
Разведка приводит цитату из доклада, в которой сказано, что «качественная проверка судов была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов». Россияне подытоживают, что «по результатам проведенных инспекций было ограничено участие в инициативе для 46 судов и ограничено в движении 303 судна на общий срок 342 суток».
Мероприятия по срыву зерновой сделки разбили на несколько этапов.
- Первый. Диктатор Владимир Путин приостановил участие РФ в инициативе с 29 октября до 3 ноября 2022 года.
- Второй (19 ноября — 18 марта 2023-го). Россияне приняли меры для ограничения допуска судов в порт Южный, уменьшения количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.
- Третий (18 марта — 17 июля). РФ вышла из соглашения «до принятия решения о продолжении участия российской стороны в инициативе». На него пришлось «наименьшее количество продовольствия, которое экспортировали из украинских портов, 7,8 млн тонн».
«Эти меры позволили россиянам „эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов“», — заявили в ГУР.
Отдельное внимание авторы документа уделили срыву поставок зерна в рамках Всемирной продовольственной программы и отметили, что накопили «архив знаний», который позволит и в дальнейшем успешно срывать зерновую инициативу.
«Документ свидетельствует, что все действия по срыву зерновой сделки — часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации», — подытожили в разведке.
17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.
В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.