Россия намерена мобилизовать 90 тысяч военнослужащих — разведка 28 августа, 15:31 В рядах российской армии много отказников (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военных для войны в Украине.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс- служба ГУР.



«При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого „Боевого армейского резерва страны“ ( БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства», — сказал он.

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Скибицкий также подчеркнул, что сейчас у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

«Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в РФ? Пожалуй, все же нет. Потому что нравственное состояние военнослужащих, как ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженными силами, а тем более идти на войну», — рассказал Скибицкий.

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