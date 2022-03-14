«Тяжело на это смотреть». Оккупанты разгромили Черниговский политехнический университет и накрыли Ураганами Нежин

14 марта, 10:21
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Россия накрывает обстрелами Черниговскую область (Фото:Корюковские партизаны/Telegram)

Россия накрывает обстрелами Черниговскую область (Фото:Корюковские партизаны/Telegram)

В ночь на 14 марта российские оккупанты обстреляли корпус Черниговского политехнического университета.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Еще один „военный объект“, который был разбит и уничтожен. Мне тяжело на это смотреть, потому что я сам оканчивал этот вуз в 1999 году. А во-вторых, я являюсь членом наблюдательного совета», — отметил он.

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Также Чаус рассказал, что из Ураганов был обстрелян город Нежин.

«Без потерь гражданского населения. Информация уточняется. По Чернигову также прилетало: под утро авиаудары», — добавил он.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3110924955838505
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Чернигов Нежин Война России против Украины

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