«Тяжело на это смотреть». Оккупанты разгромили Черниговский политехнический университет и накрыли Ураганами Нежин 14 марта, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Россия накрывает обстрелами Черниговскую область (Фото:Корюковские партизаны/Telegram)

В ночь на 14 марта российские оккупанты обстреляли корпус Черниговского политехнического университета.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Еще один „военный объект“, который был разбит и уничтожен. Мне тяжело на это смотреть, потому что я сам оканчивал этот вуз в 1999 году. А во-вторых, я являюсь членом наблюдательного совета», — отметил он.

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Также Чаус рассказал, что из Ураганов был обстрелян город Нежин.

«Без потерь гражданского населения. Информация уточняется. По Чернигову также прилетало: под утро авиаудары», — добавил он.



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