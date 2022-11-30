Россия накапливает ракеты и изучает вероятные цели перед новым массированным ударом — ГУР 30 ноября, 19:36 Последствия обстрела Киева, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Главном управлении разведки предположили, что Россия накапливает ракеты и изучает вероятные цели перед новым массированным ударом.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

«Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым уже наносились удары. Во-вторых, изучаются те районы, цели, по которым нанесут удар. И третье — это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, которое требует времени», — объяснил Скибицкий.

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Он также добавил, что россияне уже используют советские ракеты, нуждающиеся в подготовке и обслуживании перед применением.

Оккупанты совершили уже семь масштабных ракетных атак по энергетической инфраструктуре: 10, 11, 17 и 31 октября, а также 11, 15 и 23 ноября.

На 29 ноября дефицит мощности в энергосистеме составил 30%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.