Россия накапливает ракеты и изучает вероятные цели перед новым массированным ударом — ГУР
Последствия обстрела Киева, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Главном управлении разведки предположили, что Россия накапливает ракеты и изучает вероятные цели перед новым массированным ударом.
Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
«Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым уже наносились удары. Во-вторых, изучаются те районы, цели, по которым нанесут удар. И третье — это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, которое требует времени», — объяснил Скибицкий.
Он также добавил, что россияне уже используют советские ракеты, нуждающиеся в подготовке и обслуживании перед применением.
Оккупанты совершили уже семь масштабных ракетных атак по энергетической инфраструктуре: 10, 11, 17 и 31 октября, а также 11, 15 и 23 ноября.
На 29 ноября дефицит мощности в энергосистеме составил 30%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.
По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.