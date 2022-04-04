Россия начала скрытую мобилизацию резервистов: рассчитывают привлечь 60 тысяч человек — Генштаб
По данным Генштаба, Россия начала скрытую мобилизацию резервистов (Фото:Генштаб)
Руководство РФ начало скрытую мобилизацию резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени.
Об этом сообщает Генштаб.
При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам с боевым опытом.
Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
«Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства», — отметили в Генштабе.
Командование вооруженных сил Российской Федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.
Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.
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