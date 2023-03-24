Россия использовала для атаки на Сумскую область свой аналог американских управляемых авиабомб JDAM-ER — Defense Express 24 марта, 17:09 Defense Express получило фото обломков авиабомб, которыми Россия ударила по Сумской области (Фото:Defense Express)

Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. Об этом сообщает Defense Express, проанализировав фото обломков авиабомбы, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.



Журналисты получили снимки, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого стало известно в начале января. Впервые его применили, вероятно, 12 марта — российская авиабомба упала в северо-западном районе оккупированного Донецка.

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Осмотрев фото, Defense Express пришло к выводу: как минимум половина из 11 сброшенных оккупантами на Сумскую область планирующих бомб — аналоги JDAM-ER. Такие же обломки были и в Донецке. По данным журналистов, там было точно известно об использовании комплекта, который превращает обычную пятисоткилограммовую фугасную ФАБ-500М-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации. Об этом свидетельствуют форма крыльев и крепеж.

Самым эффективным средством борьбы с этой угрозой является уничтожение носителей этих бомб, считает Defense Express. Однако определить систему навигации и бороться с российскими аналогами, если она состоит только из спутниковой, можно, создавая помехи для GPS и других систем.

В декабре 2022 года появилась информация, что США планируют передать Украине передовое электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), которое способно превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». В начале марта американский генерал Джеймс Хекер подтвердил, что Воздушные силы ВСУ уже используют управляемые бомбы.

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия и самолетам, образуя совместные боеприпасы прямой атаки (Joint Direct Attack Munition). Военные США использовали эту технологию для бомб весом до 907 кг, обычно применяя ее к бомбардировщикам и истребителям.

Инфографика: NV