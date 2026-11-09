Пожар в результате российского удара по Полтавской области, 8 ноября 2026 года (Фото: ГСЧС Полтавской области / Telegram)

Новую модификацию БПЛА Герань-5 (K5-K) , которую страна-агрессор Россия начала применять для ударов по Украине в начале осени, по аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам уже можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Как отмечается, был исследован один из образцов, который приземлился практически целым посреди украинского поля.

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По словам разведчиков, Герань-5 — К5-К имеет меньшие по сравнению с обычной Геранью-5 длину (4 метра против 6,5 м) и размах крыльев (3 метра против 3,2 м). Кроме того, противник улучшил аэродинамические характеристики фюзеляжа.

«Максимальная высота полета увеличилась с 5 до 6 км, крейсерская скорость возросла до более чем 450 км/ч, а максимальная во время отдельных маневров может достигать 1000 км/ч. Дальность (1000 км) и вес боевой части (90 кг) остались без изменений», — сообщили в ГУР.

На образце, исследованном специалистами ГУР, в частности, была установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-90.

Фото: War&Sanctions

Украинские разведчики также сообщили, что авионика Герань-5 K5-K идентична последним версиям другого реактивного беспилотника — Герань-4 Сикер — полетный контроллер, инерциальная навигационная система SADRA (с модулем МОХ), локализованная копия 16-элементной CRP-антенны Harxon GI-006, трекер, mesh-модем и т. д.

Кроме того, новая версия Герань-5 была оснащена блоком новой оптико-электронной корреляционной системы «Сусанин», которую ранее обнаружили в «Герани-4». Как пояснили в ГУР, эта система сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, загруженным в память микрокомпьютера, для обеспечения соответствия маршрута ракеты/БПЛА от точки пуска до цели. В исследованном образце Герани-5 вместо оптических датчиков в состав системы Сусанин входила камера двойного диапазона, отметили разведчики.

«Блок Сусанин, непосредственно отвечающий за обработку информации с камеры и ее сравнение с эталоном, представляет собой микрокомпьютер Coke Pi (китайский аналог Raspberry Pi) в пластиковом корпусе с соответствующей маркировкой», — добавили в ГУР.

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Там также подчеркнули, что аналогичный блок, но под другим названием (Сосиска) и с другим назначением (захват и сопровождение перехватчиков), был ранее обнаружен в БПЛА Гербера-2.

В качестве силовой установки на Герань-5 (К5-К) используется турбореактивный двигатель ТРД-200, собранный в Алабуге, но из китайских комплектующих.

В ГУР подчеркнули, что среди 93 электронных компонентов больше всего изделий — от производителей из США (52), а из КНР и Швейцарии — по 10. Россия продолжает попытки скрыть маркировку электронной компонентной базы, в частности цифровых сигнальных процессоров (DSP) от Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

«Такие действия РФ свидетельствуют о том, что санкции работают и создают сложности для ее цепочек поставок: растут цены, сроки поставки и риски срыва», — отметили в разведке.

Там также акцентировали, что системная работа по усилению санкционного давления и контролю за соблюдением ограничений способна лишить Россию возможности продолжать войну.

БПЛА Герань-5 / Инфографика: NV

22 октября внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам, эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что российские оккупанты атаковали Украину новой модификацией реактивного дрона модели Герань-5 — она получила название Герань-5 К5-К.

По его словам, главными особенностями новой модели Герань-5 являются система оптической навигации, а также увеличенные дальность, скорость и высота полета.

В ночь на 9 ноября (с 18:00 8 ноября), по данным Воздушных сил ВС Украины, Россия атаковала Украину 317 ударными БПЛА типа Shahed (105 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

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По состоянию на 8:00 сбито/подавлено 271 вражеский БПЛА типа Shahed (81 из них — реактивные), пять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов.

Зафиксированы попадания на 31 локации, а также падение сбитых объектов (обломков) на 9 локациях.