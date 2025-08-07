Россияне серьезно повредили в Херсоне мост, который ведет к микрорайону Корабел (Фото: Кадр видео Александр Прокудин via Telegram)

Страна-агрессор Россия начала новую попытку оккупировать Херсон, угрожая своими беспилотниками ключевым подъездным путям и стремясь разделить его на две части, нанеся удары по мосту, соединяющему материковую часть с микрорайоном Корабел (Остров).

Об этом пишет CNN, акцентируя, что российские беспилотники охотятся за мирными жителями, пока российский диктатор Владимир Путин нацелился на сам город, что спровоцировало масштабную эвакуацию.

Российские оккупанты, в частности, нанесли серию ударов по мосту, соединяющему центр Херсона с районом Корабел. Так называемые российские «военкоры» также заявляли, что главная подъездная дорога к городу с севера теперь будет подвергаться ударам беспилотников дальнего радиуса действия.

Захват Херсона и Херсонской области, которые после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину были оккупированы российскими войсками, а затем освобождены в ходе украинского контрнаступления в ноябре 2022 года, остается одной из ключевых целей Путина, констатируют в CNN. А возобновление ударов в целью отрезать Корабел от остальной части города вызвало опасения, что оккупационные войска могут попытаться высадиться в ближайшие недели.

Жители Херсона регулярно подвергаются атакам российских БпЛА, пишет СNN, приводя рассказы пострадавших. При этом дроны продолжают кружить даже над больницей, куда привозят раненых в результате российских атак. По данным местных властей, на момент присутствия журналистов над зданием были зафиксированы три вражеских дрона.

2 августа российские войска сбросили на Херсон две управляемые авиабомбы. В результате ударов был поврежден автомобильный мост, соединяющий микрорайон Корабел с другой частью города, частные дома и многоэтажку. Жителей микрорайона призвали эвакуироваться.

3 августа войска РФ нанесли повторный авиаудар по мосту, соединяющему Корабел с другой частью города

Российские оккупанты атакуют мост в Херсоне, чтобы усложнить логистику ВСУ, сообщал начальник ХОВА Александр Толоконников.

Эвакуация из микрорайона Корабел продолжается.