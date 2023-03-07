Оккупанты начали мобилизацию пенсионеров в Донецке из-за значительных потерь

7 марта, 03:32
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Оккупированный россиянами Донецк (Фото:alex_bezfam/Twitter)

Оккупированный россиянами Донецк (Фото:alex_bezfam/Twitter)

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в захваченном Донецке российские оккупанты начали мобилизацию пенсионеров из-за значительных потерь.

"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению. Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов. в возрасте до 50 лет", - сообщили в Генштабе.

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Также сообщается, что в гостинице Донбасс города Кадиевка Луганской области начала работу так называемая "военно-врачебная комиссия".

"Работа ВВК направлена на признание пригодными раненых военнослужащих 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск для дальнейшего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения", - сообщили в Генштабе.

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https://www.youtube.com/watch?v=sK1IqEfMLjE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецк Мобилизация Война в Украине Война России против Украины

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