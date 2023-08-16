«Что-то примитивное и простое». Украинская разведка подтвердила, что Россия начала производить шахеды на своей территории 16 августа, 16:41 Шахед (Фото:tvtoront/Twitter)

Россияне уже начали производить иранские дроны-камикадзе шахед на своей территории, однако изготовить все детали для БПЛА еще не способны.

Об этом в среду, 16 августа, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Пока речь идет о крупноузловой сборке (Россия получает готовые к сборке комплектующие — ред.) и об увеличении локализации. Появляются отдельные детали уже российского производства. Это что-то такое примитивное, простое, что россияне могут в этом оружии производить», — отметил Юсов.

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Юсов отметил, что иранские дроны шахед не являются слишком сложным и современным оружием, но Россия решила выйти на самостоятельное и полноценное производство, однако сделать это еще не смогла.

По его словам, такие действия РФ являются серьезным вызовом для Украины и Сил обороны. В то же время это повод для международных партнеров страны усилить украинские системы ПВО.

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16 августа в разведке Британии предположили, что Россия, вероятно, начала применять в войне против Украины БПЛА собственного производства на основе иранских проектов беспилотников типа Shahed.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

Британская разведка сообщала, что россияне работают над запуском внутреннего производства Шахедов при поддержке Ирана.

3 июля в совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 26 июля заявила, что остатки шахедов, найденные после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что свидетельствует о том, что они российского производства.