Залужный объяснил, почему Россия начала чаще использовать противокорабельные ракеты Х-22 13 мая, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Viktor Zalevsky / Facebook)

Россия начала все чаще использовать советские противокорабельные ракеты Х-22, одной из причин перехода могут быть большие потери авиации.



Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал во время телефонного разговора этой ночью Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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Главнокомандующий сообщил, что Россия начала применять больше стратегических крылатых ракет.

«В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам», — cказал Залужный.

Он считает, что Россия изменила тактику и начала меньше использовать авиацию, которая несет большие потери.

Как известно, ракеты Х-22 производились еще в СССР с 1958 года. На вооружение они были приняты в феврале 1971 года. Данные противокорабельные крылатые ракеты имеют устаревшую «начинку» и являются опасными в эксплуатации из-за своей неточности.

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