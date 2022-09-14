Россия пытается восполнить потери в своей армии: на службу вербуют рецидивистов, наркоманов и алкоголиков — Генштаб 14 сентября, 07:09 Россия набирает для войны в Украине рецидивистов, наркоманов и алкоголиков (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российская оккупационная армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке за среду, 14 сентября.

Военное руководство РФ продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются.

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Также продолжается набор так называемых «резервистов» в состав 3-го армейского корпуса.

«Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость», — говорится в сообщении.

Также о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка. Здесь так называемые местные «военнослужащие» получили задачу вместе с милицией до 19 августа набрать шесть тысяч человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей.



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