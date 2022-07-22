Войска РФ на оккупированных территориях пытаются привлечь украинскую молодежь в пророссийские организации — ГУР 22 июля, 12:58 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются привлечь украинскую молодежь в пророссийские организации, сообщила украинская разведка.

По информации ведомства, одним из главных элементов этой политики стало так называемое «военно-патриотическое воспитание».

«С этой целью активно формируются "общественные организации" типа "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона" и т.д. Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Видео дня

В ГУР отметили, что одновременно старшее поколение региона привлекается к вновь созданным организациям «союз матерей Херсонской области», «организация ветеранов Херсонской области».

По данным разведки, чтобы создать представление о якобы массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном «минобразования РФ» в проекте.

Также в «федеральном агентстве по делам молодежи России» анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов «планета больших перемен» и «большая смена».

В ГУР заявили, что по приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения «юнармия» 31 июля «юнармейцы» с «ДНР» примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.