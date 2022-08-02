Есть хорошая новость. РФ столкнулась с большими трудностями на Донбассе — эксперт

2 августа, 16:04
Женщина проходит мимо солдат оккупационных войск России в Донецке, 31 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Женщина проходит мимо солдат оккупационных войск России в Донецке, 31 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, что Россия столкнулась с большими трудностями на Донбассе.

«У них нет потенциально больших сил для глубоких прорывных операций. Но где-то с вами не соглашаюсь, что между Северском и Бахмутом такое маленькое расстояние. Нет, не маленькое. Это несколько десятков километров, а прорывать на таком расстоянии на эту минуту Российская Федерация точно не может», — сказал Черник.

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Эксперт назвал это «хорошей новостью» и «серьезным признаком нашего давления на их психологию».

«Они объявили признание двух недореспублик, „Л/ДНР“. „ЛНР“, к сожалению, на эту минуту они взяли, а „ДНР“ не взяли и никак не могут взять ко всем декларируемым датам. Соответственно, это создает определенный психологический дискомфорт у них внутри, в первую очередь в звене между командованием и бойцами, а также затрудняет для их пропагандистской машины отстаивание идеологии, что они вот-вот победят. Это, в общем, хорошая новость», — объяснил он.

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При этом Черник отметил, что оккупанты продолжат ставить себе цель выйти на административные границы Донецкой области.

«Удастся ли это? На мой взгляд, невероятно трудная задача на эту минуту, нужно существенно увеличивать в первую очередь живую силу. Начали работу над этим, начали формировать новые батальоны. У противника все же еще достаточно большой мобилизационный ресурс, он исчисляется миллионами людей. А обычное вооружение, напомню, автоматов Калашникова империя изготовила более 100 миллионов единиц, и к ним есть боеприпасы. Бросать мясо на убой будут, такая суровая действительность», — сказал эксперт.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан страны, проживающих в Донецкой области, эвакуироваться из региона.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

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А исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал о признаках нового наступления оккупантов в Донецкой области.

По его словам, оккупанты проводят массированные обстрелы Авдеевки, Марьинки и Красногоровки, прилегающих к оккупированному Донецку и это выглядит как артиллерийская подготовка к новому наступлению так называемого первого армейского корпуса «ДНР».

До этого в американском институте изучения войны заявили, что россияне, вероятно, могут провести лишь две значительные наступательные операции в Украине — наступление на Северск и Бахмут Донецкой области.

А по словам специалиста в области проблем международной безопасности Юрия Федорова, Россия не сможет захватить Донецкую область до сентября.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донецкая область Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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