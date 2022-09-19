Процедура запущена впервые в истории. Благодаря украинским активистам Россия может вылететь из ООН, они доказали незаконность ее членства 19 сентября, 17:42 Эксклюзив НВ Флаги 193 государств-членов ООН развеваются перед входом во Дворец Наций в Женеве, где размещены отделения этой организации (Фото:Jean-Marc / UN Photo)

Созданная для сохранения мира ООН то и дело наталкивается на противодействие России в принятии важных решений по безопасности. Чтобы покончить с этим, участники инициативы Геть РФ із ООН доказывают: Россия незаконно присвоила членство в этой организации.



В декабре 2016 года, когда Россия решила создать в оккупированной ею грузинской Абхазии так называемую «объединенную группировку войск», украинская делегация не раз призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть ситуацию в Грузии и поддержать суверенитет и территориальную целостность этой страны в пределах ее международно признанных границ. Россия, воспользовавшись своим статусом постоянного члена в Совбезе ООН, заблокировала это предложение.

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В марте 2017 года, когда у оккупированных Абхазии и Южной Осетии состоялись псевдоголосования, Украина снова инициировала обсуждение в Совбезе ООН. «Провокационные действия РФ схожи с политикой милитаризации в Крыму и полным пренебрежением российской стороной прав человека на украинском полуострове», — заявил на заседании Совбеза тогдашний постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Подавляющее большинство государств-членов Совбеза осудило агрессивную политику РФ и призвало Москву прекратить оккупацию грузинских территорий, однако Россия вновь заблокировала принятие заявления о подтверждении суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Подобные решения, как и решения о введении миротворческих сил ООН, нуждаются в консенсусе со стороны пяти постоянных членов Совбеза — Соединенного Королевства, Франции, США, Китая и России. Но существует немало примеров, когда последняя злоупотребляет своим правом голоса, блокируя рассмотрение вопросов и принятие решений, направленных на обеспечение мира и безопасности на планете. Так было в случаях с войнами в Грузии, в Сирии, а также в Украине.

«Из-за наличия такого члена Совета Безопасности как РФ этот орган ООН на данный момент по сути не работает», — констатирует Сергей Гайдай, политтехнолог, который вместе со своим коммуникационным агентством взялся обеспечить общественную поддержку инициативе Геть РФ із ООН.

Само членство России в Совбезе ООН Максим Барышников, адвокат и один из основателей инициативы, называет незаконным, а также, по его мнению, его прекращение будет способствовать не только эффективной работе Совбеза, но и скорейшей победе Украины и установлению многолетнего устойчивого мира.

Два месяца назад инициативная группа, основу которой составили участники организации Общественный Хаб — преимущественно юристы и правоведы — решила добиваться рассмотрения вопроса о неправомерности пребывания России в ООН и в итоге лишения ее полномочий в Совбезе и других органах этой организации. Главный аргумент группы Геть РФ із ООН — даже не то, что Россия является страной-агрессором в составе организации, которая должна предотвращать войны, а то, что РФ никогда не проходила уставную процедуру приема в ООН, поэтому не является ее законным членом.

Как Россия узурпировала место Советского Союза в ООН

В апреле 1945 года представители 50 стран собрались в американском Сан-Франциско, где в течение двух месяцев разрабатывали и в итоге подписали Устав ООН. Этот документ провозгласил создание Организации Объединенных Наций — нового международного института, который должен предотвратить еще одну мировую войну, подобную той, которую только что пережил мир. В отличие от России Украина — на тот момент Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР), — была одной из полусотни стран-основательниц, которые поставили свои подписи под Уставом.

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