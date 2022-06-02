РФ может усилить обстрелы Украины из-за поставок западного оружия — NYT 2 июня, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм (Фото:Оперативне командування Захід/Facebook)

Россия может усилить обстрелы из-за поставок оружия от западных партнеров Украины.



Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом пишет The New York Times.

Эксперты считают, что Украину может ждать массированный обстрел со стороны России, что кстати может стать проверкой для ВСУ, а именно, сможет ли Киев воздержаться от ответного удара по территории РФ.

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Ведь некоторые чиновники США и политики опасаются, что передача Украине тяжелого вооружения, в частности систем залпового огня HIMARS, может привести к эскалации.

«США заявили, что по территории России удары не будут наноситься. Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (оккупированный Крым и ОРДЛО — ред.). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий — непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию», — говорится в сообщении.

Напомним, Пентагон заранее разместил реактивные системы залпового огня HIMARS в Европе, чтобы быстро доставить их Украине.

«В ожидании этого решения президента Джо Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их скорую доставку украинцам», — сказал в ходе брифинга заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.



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