«Почему нет? Московский империализм гнусный». РФ может ударить по кораблям с украинским зерном — эксперт

2 августа, 13:38
Первый корабль с украинским зерном покидает порт Одессы (Фото:Oleksandr Kubrakov/ Ukraine Ministry of Infrastructure/Handout via REUTERS)

Первый корабль с украинским зерном покидает порт Одессы (Фото:Oleksandr Kubrakov/ Ukraine Ministry of Infrastructure/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ заявил, что Россия может ударить по кораблям с украинским зерном.

«Может ли быть какой-либо ракетный пуск по этим кораблям? Почему нет? Они показали, что играют без правил, вообще по существу, по содержанию, и для них нет никаких предохранителей. Напомним, московский империализм не собирается сдаваться, поэтому я сторонник того, что, к сожалению, эта война надолго. И московский империализм является абсолютно гнусным явлением, потому что всегда играл без правил», — сказал он.

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По мнению военного эксперта, украинское зерно нужно транспортировать по железной дороге в средиземноморские порты и уже оттуда отправлять в нужных направлениях.

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«Да, это дольше, сложнее, но именно такой сценарий гарантирует безопасность этого зерна. Все остальное, по-моему, выглядит сомнительным и опасным. Мы никогда не можем быть уверены, что зерно, а главное — люди, корабли, которые это будут вывозить, не пострадают. Здесь вопрос риска наверняка будет оставаться навсегда», — считает Черник.

1 августа из Одесского порта вышло судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, загруженное украинским продовольствием. Оно стало первым с 24 февраля.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

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Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции должны были создать инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Зерно Война в Украине Российско-украинская война Корабли Радио НВ Война России против Украины экспорт зерна

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