Советник главы МВД не исключает, что Россия снова попытается атаковать Киев и Чернигов 26 мая, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Угроза атаки оккупантов на Киев и Чернигов остается, заявил Вадим Денисенко (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что сейчас не наблюдается концентрация российских войск на границе Украины с Беларусью, но угроза атаки на Киев и Чернигов в будущем остается.

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В эфире телемарафона он сказал, что «сейчас все концентрируется на Донбассе».

«Пока мы не видим концентрации российских войск на границе с Беларусью. И говорить о том, что там в ближайшее время существует вероятность того, что россияне начнут какие-то атаки со стороны Беларуси на Чернигов или Киев, мы не можем, это не так. Но отвергать, к сожалению, в будущем это нельзя», — отметил Денисенко.

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По его словам, у оккупантов не хватает сил, чтобы воевать сразу на нескольких фронтах.

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