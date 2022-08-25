Может ли Россия продолжать войну годами — отвечает израильский офицер 25 августа, 13:00 Украинский военнослужащий выглядывает из самоходной гаубицы AHS Krab в Донецкой области, 23 августа (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ ответил на вопрос, может ли Россия продолжать войну годами.

«Да, если Украина дальше не продолжит менять правила игры, как произошло с HIMARSами и другими системами. Если как сейчас, условный статус-кво, то получается у нас а-ля Первая мировая война, фронты не двигаются», — сказал Левин Радио НВ.

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В то же время он добавил, что, если Украина продолжит и дальше получать вооружения, время играет на ее стороне.

«Если Запад, США в первую очередь, продолжит поддерживать, передавать новые и новые системы вооружения (вопрос времени, когда самолеты F-16 появятся, я уверен, что появятся с украинскими летчиками, которые научились на них работать), тогда шансов у России уже нет. Потому что противостоянии экономик США и России тут вообще без комментариев о возможностях», — подчеркнул израильский офицер.

Левин объяснил, что Россия не сможет произвести ракеты вроде GMLRS, и со временем оружие, которое она применяет, будет деградировать.

«Поэтому да, война может быть годами и Россия навязывает такую войну на истощение в надежде, что Запад и США откажутся от Украины, отвернутся, перестанут помагать. Тогда действительно все будет очень плохо для Украины. Но если помощь не прекратиться, то я не вижу ни одной причины, почему Россия должна победить в течении этих лет борьбы», — подытожил он.

24 августа секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал затяжную войну с РФ.

В то же время, министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца года у Украины будут «хорошие новости» с фронта.

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