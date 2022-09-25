Нарушения Женевской конвенции. Россия может прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных — ISW

25 сентября, 07:34
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Частичная мобилизация в РФ (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

Частичная мобилизация в РФ (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

Россия, вероятно, готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 24 сентября.

Российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в Еленовском лагере, в устной форме просили «власть ДНР» разрешить им воевать в «добровольческом казачьем батальоне Богдана Хмельницкого».

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Это нарушение Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что «ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий» и не должен «привлекаться к работам, которые являются нездоровыми или опасными по характеру».

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Также в отчете говорится, что Министерство обороны России вынесло выговор военным комиссарам за халатность в проведении мобилизации и отправки повесток «избыточно» и вопреки четким указаниям ведомства.

Согласно анализу института, заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, какие категории мужчин в РФ будут освобождены от частичной мобилизации, могут не соответствовать намерениям или распоряжениям президента России Владимира Путина.

ISW также предполагает, что постоянные сообщения о беспорядочной раздаче мобилизационных повесток свидетельствуют о том, что военные комиссары испытывают значительное давление с целью скорейшего проведения мобилизации.

Высшее российское военное руководство продолжает ротироваться, что указывает на то, что Путин усматривает системные проблемы как результат личных ошибок высших подчиненных.

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23 сентября российские захватчики, вероятно, заставили удерживаемых в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области украинских военнопленных принять участие в псевдореферендуме о присоединении к России.

По данным российского пропагандистского государственного информагентства ТАСС, проголосовать заставили 57 пленных защитников Украины, имеющих прописку в Донецкой области.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Россия Мобилизация Военнопленные Война России против Украины

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