Нарушения Женевской конвенции. Россия может прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных — ISW 25 сентября, 07:34 Частичная мобилизация в РФ (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

Россия, вероятно, готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 24 сентября.

Российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в Еленовском лагере, в устной форме просили «власть ДНР» разрешить им воевать в «добровольческом казачьем батальоне Богдана Хмельницкого».

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Это нарушение Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что «ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий» и не должен «привлекаться к работам, которые являются нездоровыми или опасными по характеру».

Также в отчете говорится, что Министерство обороны России вынесло выговор военным комиссарам за халатность в проведении мобилизации и отправки повесток «избыточно» и вопреки четким указаниям ведомства.

Согласно анализу института, заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, какие категории мужчин в РФ будут освобождены от частичной мобилизации, могут не соответствовать намерениям или распоряжениям президента России Владимира Путина.

ISW также предполагает, что постоянные сообщения о беспорядочной раздаче мобилизационных повесток свидетельствуют о том, что военные комиссары испытывают значительное давление с целью скорейшего проведения мобилизации.

Высшее российское военное руководство продолжает ротироваться, что указывает на то, что Путин усматривает системные проблемы как результат личных ошибок высших подчиненных.

23 сентября российские захватчики, вероятно, заставили удерживаемых в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области украинских военнопленных принять участие в псевдореферендуме о присоединении к России.

По данным российского пропагандистского государственного информагентства ТАСС, проголосовать заставили 57 пленных защитников Украины, имеющих прописку в Донецкой области.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.

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