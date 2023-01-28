«Возможно, даже на следующей неделе». Россияне запланировали наступательные действия на февраль — Данилюк 28 января, 17:06 Эксклюзив NV Россияне запланировали наступательные действия на февраль — Данилюк (Фото:18 отдельная бригада армейской авиации / Facebook)

Член-корреспондент Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк в эфире Radio NV рассказал, когда Россия может пойти в новое большое наступление.

«Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Может быть, даже на следующей неделе это начнется. Если не начнется, это исключительно из-за того, что у россиян есть проблемы с планированием и выполнением», — считает Данилюк.

Видео дня

Однако, добавляет он, по качеству подразделения РФ будут хуже, чем атаковавшие Украину 24 февраля 2022 года.

«В то же время надо понимать, что нам тогда очень повезло, что эти маршевые колонны, совершенно не готовившиеся к военному сопротивлению, были легкой добычей для Вооруженных сил. Такой ситуации уже не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Самое главное — будет количественное преимущество, которого в прошлом году не было», — добавил Данилюк.

По его мнению, не стоит рассчитывать, что военная помощь, анонсированная на январском заседании в формате Рамштайн, успеет поступить Украине до этих следующих решающих нескольких месяцев.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление 24 февраля.

Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

Одним из приоритетов российских кафиров в Украине будет оставаться Донбасс, прогнозируют в разведке.

Bloomberg пишет, что российский диктатор Владимир Путин нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.