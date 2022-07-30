«Это был пробный камень». Нет никаких гарантий, что Россия не повторит теракт в Еленовке — генерал-майор запаса СБУ

30 июля, 21:14
Эксклюзив НВ
Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия после теракта в Еленовке будет пытаться убить остальных защитников Мариуполя, в частности азовцев, предположил в эфире Радио НВ генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

«Нет никаких гарантий, [что этого не произойдет]. Думаю, это был пробный камень. <...> Гарантами того, что [пленники из Азовстали] будут обменены в ближайшее время и что с ними ничего не случится, были Красный Крест и ООН. Мы в очередной раз видим, как РФ нивелирует все международные организации и ставит их слово в ничто», — рассказал Ягун.

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Массовым убийством украинских военных, которых держали в плену в колонии Еленовки, Россия, по мнению Ягуна, хочет проверить, какой будет реакция международных организаций: «Если это будет проигнорировано, фактически люди будут исчезать».

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Украинцы же должны воздержаться от агрессии, посоветовал он:

«Россия от нас ждет неадекватных реакций, каких-то видео в интернете о том, как мы издеваемся. Они нас хотят представить такими же, как они. Понимаю, что у нас злобы и [желания] отомстить врагам через край, но думаю, что сейчас нам нужно более разумно подойти и выдержать паузу, потому что можем наломать дров».

https://www.youtube.com/watch?v=hmZKC-lZfCY&t=205s
Редактор: Юлия Козина

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