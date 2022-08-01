Если Россия выиграет сражения на юге и Донбассе, она попытается захватить новые территории — разведка 1 августа, 12:16 Разведка предупреждает, что Россия может попытаться захватить новые территории (Фото:Генштаб)

В Главном управлении разведки предупредили, что если выиграет битву за Донбасс и юг Украины, она попытается захватить новые территории.

Об этом в интервью The Guardian рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, для этого в РФ уже формируются новые подразделения.

«В настоящее время они создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе России и третий армейский корпус в Западном военном округе», — сказал Скибицкий.

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Он отметил, что обучение и оснащение нового корпуса началось под непосредственным руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заместителя.

По словам Скибицкого, то, где Россия применит новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия в южных и восточных регионах Украины.

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