Если Россия выиграет сражения на юге и Донбассе, она попытается захватить новые территории — разведка

1 августа, 12:16
Разведка предупреждает, что Россия может попытаться захватить новые территории (Фото:Генштаб)

Разведка предупреждает, что Россия может попытаться захватить новые территории (Фото:Генштаб)

В Главном управлении разведки предупредили, что если выиграет битву за Донбасс и юг Украины, она попытается захватить новые территории.

Об этом в интервью The Guardian рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, для этого в РФ уже формируются новые подразделения.

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«В настоящее время они создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе России и третий армейский корпус в Западном военном округе», — сказал Скибицкий.

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Он отметил, что обучение и оснащение нового корпуса началось под непосредственным руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заместителя.

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По словам Скибицкого, то, где Россия применит новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия в южных и восточных регионах Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Россия Разведка Юг Украины Война России против Украины

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