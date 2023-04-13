Генштаб: Россия может пересмотреть стратегическую цель войны. В частности, по захвату левобережья Украины 13 апреля, 12:49 Украинские военные возле Часового Яра Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Россия «почти наверняка» может в очередной раз пересмотреть стратегические цели своей полномасштабной войны против Украины на фоне значительных потерь и эффективного отпора ВСУ.

Об этом замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов заявил во время брифинга в четверг, 13 апреля.

По его словам, к «сокращению военного потенциала» России привели успешные действия Сил обороны c помощью вооружению от союзников.

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«А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегическую цель войны. В частности, относительно поэтапного захвата всего левобережья Украины в этом году», — заявил Громов.

Он рассказал, что, по прогнозам Генштаба, в весенне-летний период оккупанты будут наращивать количественные и качественные показатели соединений и воинских частей войск РФ, продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам Украины.

В конце января в Минобороны заявили, что россияне не отказались от планов захватить всю Украину и имеют достаточно ресурсов, чтобы вести войну. По данным ГУР, их хватит еще максимум на два года.

Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров считает, что война может продолжаться еще не менее года. В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов 23 февраля заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.

