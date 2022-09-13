После потери Харьковской области Россия может отступить с других оккупированных территорий Украины — WP 13 сентября, 11:18 Украинские силы продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи (Фото:Генштаб)

После успешного контрнаступления в Харьковской области ВСУ могут вытеснить российские войска с других территорий Украины, которые были оккупированы в феврале, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США.

Издание пишет, что за считанные дни украинские силы вернули себе почти всю Харьковскую область. По словам официальных лиц, скорость вывода оккупационных сил, похоже, ошеломила российские войска и командиров.

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«У россиян проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, но их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники», — сказал американский чиновник.

Другой чиновник рассказал, что украинские силы осторожно продвигаются вперед и закрепляют свои успехи, а оккупационные войска РФ осознали, что им не хватает оружия и живой силы для удержания городов и сел на северо-востоке Украины. Некоторые российские войска бросили танки, бронемашины и боеприпасы во время бегства.

Чиновники скептически отнеслись к тому, что кремлевский диктатор Владимир Путин, который сопротивляется объявлять мобилизацию, прибегнет к крайним мерам, таким как применение химического или тактического ядерного оружия.

Кроме того, некоторые чиновники предупредили, что, у РФ все еще есть возможность перегруппироваться и нанести ответный удар.

Собеседники WP считают, что ожидать прорыва украинских военных можно и в районах Херсона и Мариуполя, однако военные действия в этих регионах уже привели к серьезным потерям с украинской стороны. Силы Украины заявили, что им не хватает артиллерии, необходимой для выбивания лучше оснащенных и укрепившихся российских войск.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.

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