Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину — Генштаб 6 апреля, 07:10 Цей матеріал також доступний українською Аэродром Тирасполя готовится принимать самолеты (Фото:Wikimapia)

Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на южнобугском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении.

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На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

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