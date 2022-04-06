Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину — Генштаб

6 апреля, 07:10
Цей матеріал також доступний українською
Аэродром Тирасполя готовится принимать самолеты (Фото:Wikimapia)

Аэродром Тирасполя готовится принимать самолеты (Фото:Wikimapia)

Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на южнобугском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении.

Видео дня

На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288811783431907
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Приднестровье Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X