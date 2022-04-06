Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину — Генштаб
Аэродром Тирасполя готовится принимать самолеты (Фото:Wikimapia)
Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на южнобугском направлении.
Об этом сообщает Генштаб.
Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении.
На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.
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